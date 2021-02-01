Александр Моор рассказал, как с помощью соцсетей и опросов решать насущные проблемы жителей

Архивное фото | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте Архивное фото | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Практиками взаимодействия с жителями региона, которые наиболее эффективны в современных условиях, поделился с участниками круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня", губернатор Тюменской области Александр Моор.

На мероприятии в онлайн-формате на тему: "Губернаторы новой волны: от доверия — к результату" принимали участие главы других регионов, а также эксперты в области маркетинга и мониторинга обратной связи представителей власти с гражданами. Модератором выступила директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Александр Моор подчеркнул, что доверие - это платформа для экономического роста, поэтому неспроста президент России, утверждая новые критерии оценки эффективности губернаторов, первым пунктом обозначил доверие к власти. Он обозначил две формулы доверия: через участие и через диалог.

"Когда человек участвует в процессе, он понимает, что происходит и доверяет тому, что происходит. Зачастую власть в нашей стране - это персонифицируемая вещь, поэтому в субъектах доверие к власти это прежде всего доверие к губернатору, и здесь важны диалог, обратная связь и результат. Если после диалога и обратной связи результата нет, то остальное превращается в болтовню и сильно девальвирует общение", - считает глава Тюменской области.

Губернатор вспомнил свой первый опыт обширного диалога с жителями - он случился, когда Александр Моор возглавлял администрацию Тюмени, в 2013 году. Тогда встал вопрос о сносе старого здания кинотеатра "Юбилейный", которое 15 лет не работало, и обустройстве площади перед драматическим театром. В тот момент многие вспомнили молодость, ностальгически отнеслись к заброшенному зданию и в интернете разразилась дискуссия о том, что кинотеатр надо сохранить.

"Мы тогда впервые провели опрос, две недели были открыты места для голосования. Тогда в Тюмени жило около 450 тысяч человек, и свое мнение выразили более 100 тысяч. 95 процентов выступили за снос здания и благоустройство площади. После этого не было никаких попыток опротестовать решение, все его приняли, как справедливое", - пояснил Александр Моор.

В современности основными способами коммуникации служат соцсети и интернет. Суммарно на страницы тюменского губернатора подписаны 144 тыс. человек. Эффективность этого инструмента проявилась в полной мере тогда, когда в начале 2019 года запускалась так называемая мусорная реформа. Тогда предполагалось ввести тариф на вывоз мусора с расчетом с квадратного метра, как и прежде, когда вывоз мусора был жилищной услугой, но в соцсетях многие возмущались, что мусорят не квадратные метры, а люди.

"Я на своих страницах объявил голосование, больше 26 тысяч человек голосовали за сутки, 86 процентов были за установку расчетов не с квадратного метра, а с человека. Мы оперативно пересмотрели тариф, хотя прекрасно понимали, что если платить с квадратного метра, то больше страдают владельцы большой недвижимости, а когда платишь с человека, то это больше бьет по семьям, где много людей. Поэтому дополнительно мы приняли пакет мер поддержки многодетных семей в части льгот по тарифу на вывоз мусора", - рассказал губернатор Тюменской области.

| Фото: скрин с трансляции | Фото: скрин с трансляции

В качестве личного примера популярности прямых эфиров он привел эфир, связанный с прибытием в Тюмень бортов из Уханя в феврале 2020 года. Тогда решение о развертывании на базе "Градостроителя" обсерватора и его обустройство было принято за несколько суток. Ситуация была очень рискованной, никто не понимал, заражены прилетевшие люди или нет, какие последствия ждут регион.

"Была очень высокая волна негатива, в чем только не обвиняли меня - и в том, что я продался Москве, и что работаю на начальство и не думаю о людях. Тогда на третий-четвертый день мы провели прямую линию, где я изложил подходы и свою личную оценку, как человека, у которого родные живут в этом же городе и могут быть подвержены риску. 750 тысяч человек смотрели одномоментно линию - это половина населения Тюменской области. К счастью, никто из прибывших не был заражен, все две недели они провели под нашим вниманием и заботой. После этого многие остались в Тюмени еще погостить, кто-то нашел здесь друзей и вторую половину", - сообщил Александр Моор.

Еще один эффективный способ коммуникации с гражданами региона - это проект "Советник губернатора". Самым первым опросом на этой платформе был анализ наиболее востребованных для поддержки рождаемости мер в субъекте. Благодаря результатам опроса раньше, чем на федеральном уровне, в Тюменской области ввели материнский капитал на первого ребенка.

"Важно в коммуникациях быть искренним и честным. Доверие - явление двухстороннее, ты должен доверять людям и ты должен внушать доверие. Если ты искренен и честен, то не надо придумывать и изображать, люди сразу понимают, кто ты и что ты. Если за твоими словами стоят поступки и результаты, если ты объясняешь, почему не можешь решить конкретный вопрос, а не прячешься - тогда человек понимает логику действий власти, а это серьезно снижает градус напряжения и повышает доверие", - выразил свою позицию Александр Моор.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына заявила, что тюменский "Советник губернатора" их ведомство считает очень эффективной практикой и рассказывает о ней другим регионам.

Дарья Казакова