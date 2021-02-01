Итоги виртуального Курултая подвели в Тюменской области

Фото НКА казахов Тюменской области | Фото: Фото НКА казахов Тюменской области | Фото:

Представители казахских общин из 17 муниципалитетов Тюменской области приняли участие в первом онлайн-конкурсе "Курултай-2020". Об этом сообщил "Тюменской линии" председатель региональной национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев.

"Большой Курултай казахов Тюменской области проходит в регионе на протяжении 20 лет при поддержке регионального правительства. В связи с действием режима повышенной готовности и ограничений на проведение массовых мероприятий, введенных для предупреждения распространения коронавируса, Курултай впервые прошел в дистанционном формате", - отметил председатель региональной национально-культурной автономии казахов.

На участие в онлайн-Курултае было подано более 150 заявок в пяти конкурсных номинациях: вокал, инструментальное исполнительство, хореография, художественное слово, декоративно-прикладное искусство.

Дипломантами конкурса стали 52 участника - артисты, хореографические и вокальные коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства. Еще 12 участников отмечены специальными призами жюри за особый творческий вклад в развитие и сохранение казахской культуры. Лидерами по числу конкурсантов - дипломантов стали Ишим и Ишимский район, Тюмень, Исетский и Упоровский районы.

Проекты участников оценивало жюри, в состав которого вошли представители Тюменского государственного института культуры, эксперты в области хореографии, вокала, актерского мастерства, сценической речи, искусствоведения, изобразительных искусств и другие.

"Мы рады, что смогли найти и реализовать новую форму полюбившегося тюменцам этнокультурного проекта, которая интересна и молодежи, и людям старшего возраста. Среди видеоработ-победителей конкурса мы отметили интересные нестандартные идеи, креативные решения, а также мастерство и творческий потенциал участников", - сказал Есенгалий Ибраев.

По итогам отчетной видеоконференции принято решение, что Курултай казахов Тюменской области 2021 года пройдет в Упоровском районе.

Фото НКА казахов Тюменской области Фото НКА казахов Тюменской области

Евгений Бабенко