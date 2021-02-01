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Концерт в День защитника Отечества в Тюмени проведут в онлайн-формате

Общество, 16:02 20 февраля 2021

скриншот с видео из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: скриншот с видео из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте

Новая "Битва оркестров", посвященная Дню защитника Отечества, начнется в формате прямой трансляции 23 февраля в 12 часов.

С праздником горожан поздравят коллективы центра культуры и творчества "Тюмень".

"На сцене традиционно встретятся два оркестра – оркестр русских народных инструментов имени Беззубова и Тюменский духовой оркестр. Они будут исполнять композиции поочередно. Все музыкальные номера тематические, связаны с Днем защитника Отечества. Будут песни военных лет и современные композиции о защите Родины, солдатской славе", – рассказала заместитель директора центра культуры и творчества "Тюмень" Оксана Приданникова.

Прямая трансляция пройдет в группе "Тюмень – наш дом".

Сейчас запись выступления монтируют. Продолжительность концерта составит около часа.

Инна Пахомова

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# День защитника Отечества , концерт , праздник , прямая трансляция

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