  • 20 февраля 202120.02.2021суббота
  • USD73,9717
    EUR89,5427
  • В Тюмени -20..-22 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области ко Дню родного языка провели тематические уроки и конкурсы

Общество, 18:52 20 февраля 2021

Есенгалий Ибраев во ВКонтакте | Фото: Есенгалий Ибраев во ВКонтакте

Тематические уроки, викторины, игры и конкурсы проходят в школах Тюменской области к Международному дню родного языка 21 февраля, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Открытые уроки чувашского языка провела в Нижнетавдинском районе Тюменская областная общественная организация "Ассоциация чувашей "Таван".

Новые уроки онлайн-проекта "Казахский язык: просто и доступно" записла национально-культурная автономия казахов Тюменской области.

Концертную программу "Храним язык земли родной", посвященную языку коми, презентовала Тюменская областная общественная организация "Центр культуры и творчества финно-угорских народов" вместе со специалистами ДНК "Строитель".

С 2020 года при поддержке комитета по делам национальностей и Тюменской областной думы в регионе реализуют общественно значимый проект "Я изучаю родной язык". В региональных национальных общественных объединениях жители области изучают чеченский, казахский, азербайджанский, украинский, немецкий, чувашский, татарский, молдавский, армянский, иврит и другие языки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День родного языка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:58 20.02.2021Песни военных лет исполнят в музее "Городская дума" в Тюмени
18:52 20.02.2021В Тюменской области ко Дню родного языка провели тематические уроки и конкурсы
18:40 20.02.2021На конкурсе "Мои герои большой войны" ждут заявок от юных тюменцев
18:12 20.02.2021Кардиолог рассказала, как избежать проблем из-за изменения погоды