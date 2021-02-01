В Тюменской области ко Дню родного языка провели тематические уроки и конкурсы

| Фото: Есенгалий Ибраев во ВКонтакте | Фото: Есенгалий Ибраев во ВКонтакте

Тематические уроки, викторины, игры и конкурсы проходят в школах Тюменской области к Международному дню родного языка 21 февраля, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Открытые уроки чувашского языка провела в Нижнетавдинском районе Тюменская областная общественная организация "Ассоциация чувашей "Таван".

Новые уроки онлайн-проекта "Казахский язык: просто и доступно" записла национально-культурная автономия казахов Тюменской области.

Концертную программу "Храним язык земли родной", посвященную языку коми, презентовала Тюменская областная общественная организация "Центр культуры и творчества финно-угорских народов" вместе со специалистами ДНК "Строитель".

С 2020 года при поддержке комитета по делам национальностей и Тюменской областной думы в регионе реализуют общественно значимый проект "Я изучаю родной язык". В региональных национальных общественных объединениях жители области изучают чеченский, казахский, азербайджанский, украинский, немецкий, чувашский, татарский, молдавский, армянский, иврит и другие языки.