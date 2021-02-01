В Тюмени набирают волонтеров для помощи людям с инвалидностью
Набор волонтеров в проект "ProДобро" для помощи людям с инвалидностью стартовал в Тюмени. Областной центр реабилитации решил вывести Школу волонтеров на новый уровень. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель агентства по развитию социальных технологий и коммуникациям Рената Бизина.
"Все началось с того, что мы обучали добровольцев основам ситуационной помощи инвалидам на колясках, слабовидящим, слабослышащим. Волонтеры, получившие сертификаты, чаще всего принимали участие в каких-либо мероприятиях. В этом году мы поставили другую цель. Будем подготавливать волонтеров по той же программе, но уже направлять их в семьи с детьми-инвалидами, к конкретным людям с ограниченными возможностями здоровья", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия"
У организаторов проекта накопилось много запросов от людей с инвалидностью. Так, колясочники сталкиваются с определенными трудностями перед выходом из дома на улицу. Людям с диагнозом ДЦП требуется помощь на тренировках по бочче.
"Также есть мамы с детьми-инвалидами, которые все свое время посвящают детям. Нужны добровольцы, которые могут присмотреть за ребятами, чтобы отпустить женщину на пару часов по делам", – добавила Рената Бизина.
Сейчас идет набор добровольцев в первую группу. Сначала с ними пообщается психолог. Обучение займет 2,5-3 часа. Волонтерам выдадут материалы для самостоятельного изучения. Они получат сертификаты. Координирование их работы будет проходить в Viber.
Желающие вступит в ряды волонтеров могут звонить по телефону: 51-77-33. Можно написать письмо на электронную почту: orci72metod@yandex.ru.
Инна Пахомова