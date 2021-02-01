Тюменские депутаты обсудят новую льготу для граждан из аварийных домов

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Вопрос о возмещении затрат на аренду жилья и оплату услуг риелторов тюменцам, проживающим в помещениях, доступ в которые ограничен в связи с чрезвычайной ситуацией, обсудят депутаты на заседании городской думы 25 февраля.

Депутаты заслушают отчеты администрации об организации транспортного обслуживания тюменцев и создании условий обеспечения горожан услугами питания, торговли, расширения рынка сельхозпродукции и защиты прав потребителей.

Среди других вопросов — поощрение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" известных тюменцев Валерия Роженцева и Валентина Троня.

К обсуждению повестки депутаты приступят в 10 часов. Заседание пройдет с соблюдением ограничительных мер, предусмотренных постановлением правительства Тюменской области.

В Большом зале думы будут работать депутаты, докладчики по вопросам повестки и приглашенные. Народные избранники по своему усмотрению примут участие в заседании очно либо с использованием видео-конференц-связи. Для остальных будет организована трансляция в Малом зале и на официальном сайте думы.

Николай Ступников