5 тыс. 500 тюменцев посетили книжный клуб "Смысл" в областной научной библиотеке за год

| Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева

Почти 5 тыс. 500 тюменцев посетили книжный клуб "Смысл" в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева в 2025 году. Участниками финальной лекции стали около 550 горожан, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменцы по-новому взглянули на "Преступление и наказание" Ф. Достоевского, "Яму" А. Куприна, "Тихий Дон" М. Шолохова и других великих русских писателей. Желающих посетить лекции о произведениях классической литературы с каждым годом становится все больше.

"За этот год клуб значительно масштабировался, лекции стали проводиться в два захода, так как даже самый большой зал Менделеевки не может уместить всех желающих. Хотя как только появился клуб, его посещали максимум 10 человек. Мне очень приятно получать отзывы, в которых участники признаются, что благодаря "Смыслу" они стали больше читать", – поделилась библиотекарь и руководитель книжного клуба Ирина Кондратюк.

Сейчас клуб уходит на каникулы, следующая встреча запланирована на 25 января 2026 года в 14 и 17 часов. Тюменцев приглашают на обсуждение повести "Собачье сердце" М. Булгакова.

Посетить лекции можно бесплатно по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59, читальный зал на третьем этаже. Запись по телефону: +7 (3452) 565-300.

Возрастное ограничение: 12+.