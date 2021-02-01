Тюменец продал катализатор с арендованного автомобиля

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемого в краже автомобильного катализатора с арендованного автомобиля стоимостью 150 тыс. рублей задержали тюменские полицейские, сообщает городское УМВД.

Стражи правопорядка установили, что потерпевший сдал в аренду автомобиль Kia Optima. После истечения срока мужчина вернул автомобиль хозяину. Проверяя транспортное средство, владелец понял, что машина технически неисправна. На связь арендатор больше не выходил, и автовладелец хозяин в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 27-летнего подозреваемого.

Мужчина признался, что сбыл украденный катализатор по стоимости ниже среднерыночной, а деньги потратил на личные нужды. Сотрудники полиции полагают, что мужчина может быть причастен к совершению двух аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.