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Тюменские гиревики завоевали награды всероссийских соревнований

Спорт, 12:40 25 февраля 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Спортсмены Тюменского индустриального университета успешно выступили на всероссийских соревнованиях по гиревому спорту "Мемориал памяти Бекзады Смагулова, Николая Шатова и Ивана Мартыневича" в Омске, сообщает пресс-служба вуза.

Максим Кед занял первое место в двоеборье в весовой категории до 73 кг. В дисциплине рывок Милана Аллоярова стала третьей в весовой категории до 63 кг, а Надежда Островская признана абсолютной чемпионкой среди девушек, одержав победу в весовой категории свыше 63 кг.

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# гиревой спорт , ТИУ

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