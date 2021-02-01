Тюменские гиревики завоевали награды всероссийских соревнований

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Спортсмены Тюменского индустриального университета успешно выступили на всероссийских соревнованиях по гиревому спорту "Мемориал памяти Бекзады Смагулова, Николая Шатова и Ивана Мартыневича" в Омске, сообщает пресс-служба вуза.

Максим Кед занял первое место в двоеборье в весовой категории до 73 кг. В дисциплине рывок Милана Аллоярова стала третьей в весовой категории до 63 кг, а Надежда Островская признана абсолютной чемпионкой среди девушек, одержав победу в весовой категории свыше 63 кг.