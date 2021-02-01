Тюменец разводил в квартире психотропные грибы

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Тюменца, подозреваемого в выращивании и сбыте психотропных грибов, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В ходе обыска в квартире жителя областного центра стражи правопорядка в присутствии понятых обнаружили и изъяли грибы, предположительно содержащие наркотическое вещество.

Экспертиза установила, что в изъятых грибах содержится психотропное вещество псилоцин. Их систематическое употребление привести не только к наркотической зависимости, но и к летальному исходу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.