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Тюменец разводил в квартире психотропные грибы

Происшествия, 14:59 27 февраля 2021

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Тюменца, подозреваемого в выращивании и сбыте психотропных грибов, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В ходе обыска в квартире жителя областного центра стражи правопорядка в присутствии понятых обнаружили и изъяли грибы, предположительно содержащие наркотическое вещество.

Экспертиза установила, что в изъятых грибах содержится психотропное вещество псилоцин. Их систематическое употребление привести не только к наркотической зависимости, но и к летальному исходу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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# наркотики , уголовное дело

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