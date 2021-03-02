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Студент отправится в колонию-поселение за пьяную езду в Тюмени

Общество, 11:33 02 марта 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Шесть месяцев и пять дней проведет в колонии-поселении 22-летний молодой человек по решению Ленинского районного суда Тюмени. Он также лишился водительского удостоверения на три года. Мужчину признали виновным по ст. 264.1 УК России "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", сообщает Тюменский областной суд.

Нарушитель приехал из Ноябрьска и учился в одном из вузов Тюмени. В декабре студента за рулем автомобиля задержали сотрудники ДПС, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Ранее молодого человека семь раз привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В октябре 2020 года суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2,5 года.

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