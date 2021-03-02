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Тюменские студенты стажируются в вузах Великобритании, Германии, Чехии и Швеции

Общество, 16:31 02 марта 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

32 представителя Тюменского государственного университета стали стипендиатами президента РФ для обучения за рубежом за последние пять лет. Пять аспирантов ТюмГУ в 2020-2021 учебном году получили возможность пройти стажировку и обучаться в ведущих европейских вузах Великобритании, Германии, Чехии и Швеции.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, центр международного образования ТюмГУ объявил новый конкурс на получение стипендии президента РФ для обучения за рубежом на 2021-2022 учебный год. В конкурсе могут принять участие только студенты и аспиранты очной формы обучения, являющиеся гражданами РФ, обучающиеся на бюджетной основе и не завершающие обучение в 2021 году. Заявки принимают до 8 марта.

Приоритет при участии в конкурсе получают кандидаты, имеющие список научных публикаций или публикации в материалах конференций (Web of Science (Core Collection), Scopus, ВАК России, РИНЦ или др.).

Для консультаций по конкурсу можно обратиться по электронной почте studyabroad@utmn.ru или по телефону 597-407 (вн. 11723).

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# стажировка , ТюмГУ

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