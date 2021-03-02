Предпринимателям Тюменской области предлагают пройти опрос об административной нагрузке на бизнес

Инвестиционное агентство Тюменской области во ВКонтакте Инвестиционное агентство Тюменской области во ВКонтакте

Принять участие в федеральном опросе для оценки влияния административной среды на развитие бизнеса приглашает служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области.

Как уточняет Инвестиционное агентство региона в Instagram, опрос могут пройти представители бизнеса разного масштаба и сфер деятельности. Участников просят отвечать на вопросы максимально полно и искренне. Все строго конфиденциально, результаты обработают в обобщенном виде.

Пройти опрос нужно до 3 марта. Для этого необходимо скачать анкету здесь, заполнить ее и направить на почту ombudsmanbiz72@mail.ru.

Евгения Шевцова