Тюменцев приглашают выиграть набор продуктов к Масленице

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Выиграть набор продуктов к Масленице приглашает тюменская компания "Золотые луга".

Конкурс проходит в официальных группах АО "Золотые луга" в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Условия подробно указаны здесь и здесь.

Важно, чтобы на момент подведения итогов профили участников были открыты. Победителей в каждой соцсети выберут 5 марта рандомно с помощью специального сервиса. Заявиться могут только жители Тюмени или те, кто сможет забрать свой приз самостоятельно.