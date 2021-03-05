  • 5 марта 20215.03.2021пятница
  • В Тюмени -1..-3 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор выразил соболезнование в связи с кончиной краеведа Майи Смирновой

Губернатор, 10:14 05 марта 2021

admtyumen.ru

Глубокие соболезнование в связи с кончиной выдающегося тюменского краеведа и архивиста Майи Андреевны Смирновой выразил ее родным, друзьям и близким губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Ушла из жизни Майя Андреевна Смирнова – известный тюменский краевед, подвижник архивного дела, трепетно относящийся к наследию прошлого. Она искренне и беззаветно любила Тюменскую область, увлеченно исследовала ее историю, занималась поиском и сохранением документов родного края", - говорится в соболезновании главы региона.

Майя Андреевна родилась 28 мая 1933 года. Более 20 лет посвятила архивному делу. По ее инициативе в разные годы был открыт ряд памятных стендов и монументов. При участии Майи Андреевны организован первый День города в Тюмени, создан сквер "Комсомольский". Благодаря ее усилиям в городе установлены мемориальные доски первому главному врачу областной клинической больницы № 2 М.И. Марголину на здании клиники, фронтовику, Герою Советского Союза И.А. Беспалову на здании ЦУМа, к 100-летию ВЛКСМ на площади у железнодорожного вокзала появился монумент "Молодым созидателям Западной Сибири".

Майя Андреевна Смирнова скончалась 3 марта 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , соболезнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:14 05.03.2021Александр Моор выразил соболезнование в связи с кончиной краеведа Майи Смирновой
15:57 04.03.2021В правительстве Тюменской области рассмотрели вопросы миграции и профилактику экстремизма
16:15 03.03.2021Александр Моор поручил предоставить безопасные помещения частным домам престарелых
12:30 03.03.2021На поддержку малого бизнеса в Тюменской области выделят дополнительно 50 млн рублей