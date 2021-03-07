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В Тюмени выясняют обстоятельства наезда на пешехода

Происшествия, 13:08 07 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37-летний тюменец пострадал в результате дорожного инцидента в Тюмени на ул. Карла Маркса 6 марта. Обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, мужчину сбил автомобиль Toyota Camry, это случилось примерно в 17 часов. Пострадавший получил ушибы и другие повреждения. По словам пешехода, водитель скрылся с места ДТП, но точных обстоятельств наезда он не помнит.

Очевидцев наезда на человека, либо другого инцидента в этом районе просят сообщить информацию в ГИБДД по телефонам: 79-46-52, 29-12-10.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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