Четыре автомобиля столкнулись под Тюменью

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре автомобиля Fiat Ducato, Nissan Note, KIA и Hyundai столкнулись на автодороге Курган — Тюмень напротив ЖК "Апрель" 9 января. Движение частично ограничено, в сторону Тюмени осуществляется по одной полосе.

"Наблюдаются некоторые затруднения. Для восстановления движения на месте работают два наряда ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются", — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, по предварительным данным, водитель автомобиля Fiat зацепил обочину, потом его выбросило на встречную полосу. Пострадал 52-летний водитель машины Nissan.