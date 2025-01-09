  • 9 января 20259.01.2025четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер южный

Четыре автомобиля столкнулись под Тюменью

Происшествия, 16:49 09 января 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре автомобиля Fiat Ducato, Nissan Note, KIA и Hyundai столкнулись на автодороге Курган — Тюмень напротив ЖК "Апрель" 9 января. Движение частично ограничено, в сторону Тюмени осуществляется по одной полосе.

"Наблюдаются некоторые затруднения. Для восстановления движения на месте работают два наряда ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются", — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, по предварительным данным, водитель автомобиля Fiat зацепил обочину, потом его выбросило на встречную полосу. Пострадал 52-летний водитель машины Nissan.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автомобили , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 09.01.2025Четыре автомобиля столкнулись под Тюменью
16:38 09.01.2025Юного жителя Тюменской области привлекли к ответственности за езду без водительских прав
15:54 09.01.2025Тюменец на Lexus похитил на АЗС 46 литров бензина
15:21 09.01.2025Тюменец вынес из магазина 12 пачек сливочного масла