В Тюмени на пожаре спасли ребенка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ребенка спасли на пожаре, который произошел в двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме на ул. Севастопольской в Тюмени 10 января. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 4 кв. м. Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Утром 10 января также поступило сообщение о пожаре в жилом доме в СОСН "Корабельщик". Повреждено имущество на площади 66 кв. м. Пострадавших нет. Возгорание произошло из-за аварийного режима электрооборудования.

9 января пожарные ликвидировали возгорание в СНТ "Виктория-3" Тюменского района. Огонь повредил жилой дом и хозяйственную постройку площадью 46 кв. м. Пострадавших нет.

Всего в Тюменской области за минувшие сутки зафиксировано семь техногенных пожаров. Пожарные 13 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, пять раз приходили на помощь населению. Отметим, что на водных объектах происшествий не зарегистрировано.