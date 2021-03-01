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Школу предпринимательства проведут в Тюмени

Общество, 08:11 10 марта 2021

asi.ru | Фото: asi.ru

Тренинг "Школа предпринимательства" состоится в формате онлайн в Тюмени с 15 по 19 марта, сообщает Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области".

К участию приглашают действующих предпринимателей, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес.

Программа "Школы предпринимательства" включает наиболее актуальные для предпринимателей темы, нацеленные на усиление навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса.

В ней представлены инструменты, которые помогут предпринимателям проанализировать, выявить отклонения в используемых ими методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность.

Участники тренинга ознакомятся с инструментами анализа бизнеса, финансового планирования и управления предприятием, узнают какие есть подходы к управлению человеческими ресурсами.

Тренинг бесплатный, требуется только предварительная запись по ссылке. Подробности: 8-982-932-10-19

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# инвестиционное агентство , тренинг

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