В Тюмени будут судить продавца, укравшего 20 смартфонов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, похитившего 20 смартфонов из магазина электроники, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сумма ущерба составила более 270 тыс. рублей. Полицейские задержали подозреваемого 33-летнего тюменца, который работал продавцом в торговой точке. В течение трех месяцев мужчина сбывал смартфоны в комиссионных магазинах города. Деньги он тратил на азартные игры.

Полицейские изъяли из комиссионных магазинов часть похищенных телефонов. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.