  • 10 марта 202110.03.2021среда
  • USD74,2640
    EUR88,1736
  • В Тюмени -11..-13 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени будут судить продавца, укравшего 20 смартфонов

Происшествия, 10:49 10 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, похитившего 20 смартфонов из магазина электроники, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сумма ущерба составила более 270 тыс. рублей. Полицейские задержали подозреваемого 33-летнего тюменца, который работал продавцом в торговой точке. В течение трех месяцев мужчина сбывал смартфоны в комиссионных магазинах города. Деньги он тратил на азартные игры.

Полицейские изъяли из комиссионных магазинов часть похищенных телефонов. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , смартфоны

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:10 10.03.2021Житель Тюменского района похитил 16 тыс. рублей с банковской карты соседа
11:25 10.03.2021Пьяный водитель совершил аварию на дороге Тюмень - Салаирка, пострадала пассажирка
11:13 10.03.2021В Тюмени участковые спасли жизнь пенсионеру
10:49 10.03.2021В Тюмени будут судить продавца, укравшего 20 смартфонов