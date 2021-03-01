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Проект конно-туристической базы в Ярково вышел в финал всероссийского конкурса

Общество, 18:46 16 марта 2021

ИИЦ «Ярковские известия» | Фото: ИИЦ «Ярковские известия»

Команда жителей Ярковского района вышла в финал всероссийского конкурса по развитию малых поселений "Пространство развития" с проектом конно-туристической базы, сообщает мультицентр "Моя территория".

Вместе с конно-туристической базой ярковцы работает над турами выходного дня. Ярковский район интересен связью с царской семьей, Григорием Распутиным и Ермаком. Всего от Тюменской области было подано 14 заявок, но в финал прошла только команда из Ярково.

Теперь проект представят на федеральном конкурсе, который пройдет в Новосибирске. Здесь авторам помогут с ресурсами для реализации инициативы.

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# бизнес , конкурс , пространство , Ярковский район

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