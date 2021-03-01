Наурыз в Голышмановском округе встретят ярмаркой, конными скачками и народными играми

| Фото: со страницы Есенгалия Ибраева ВКонтакте | Фото: со страницы Есенгалия Ибраева ВКонтакте

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Проведение казахского национального праздника весны Наурыз обсудил на рабочем совещании у главы администрации Голышмановского городского округа Александра Ледакова руководитель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Он рассказал, что встречать весну в этом году жители муниципалитета будут в деревне Земляная, без широкого приглашения гостей, но тепло и с соблюдением традиций праздника и мер безопасности.

В программе Наурыза — выступление фольклорных коллективов, работа сувенирной мини-ярмарки, экскурсия по казахской юрте, конные скачки, традиционные народные игры и состязания в силе и ловкости для детей и взрослых на свежем воздухе, угощение главным праздничным блюдом — Наурыз коже.

Есенгалий Ибраев выразил надежду, что большие мероприятия и фестивали скоро снова смогут вернуться на улицы и площади наших городов и сел. Он напомнил, что, согласно различным историческим летописям, Наурыз - один из самых древних праздников на Земле. "Он отмечается уже более пяти тысяч лет, как символ весны, обновления природы и начала Нового года", - сообщил он.

В 2009 году Наурыз, или Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.

Дарья Казакова