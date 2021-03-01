Муниципалитеты и села Тюменской области ждут на конкурсе "Города для детей"

| Фото: https://goroda-detyam.ru/ | Фото: https://goroda-detyam.ru/

Принять участие в конкурсе "Города для детей. 2021" приглашают муниципальные образования России в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Прием заявок продлится до 12 апреля.

Задача конкурса – консолидировать ресурсы местных сообществ с тем, чтобы создать благоприятные условия для развития, воспитания и самореализации детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особенностями развития, несовершеннолетних правонарушителей и других групп детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Заявки ждут в категориях: "Муниципальные образования, являющиеся административными центрами субъектов Российской Федерации", "Муниципальные образования с населением более 100 тысяч человек", "Муниципальные образования с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек", "Муниципальные образования с населением менее 20 тысяч человек", "Сельские поселения". О том, как подать заявку, можно узнать на официальном сайте конкурса.

Как сообщают организаторы, в этом году конкурс, который проводят уже 12 раз, начался необычно. В январе был сформирован клуб, участниками которого стали представители администраций многолетних лидеров конкурсов "Города для детей": Архангельска, Барнаула, Волгограда, Уфы, Череповца, Челябинска, городов Сызрань (Самарская область), Ливны (Орловская область) и подмосковного Ступино. Среди них, а также среди других активных и успешных конкурсантов фонд провел экспертный опрос, который позволил выявить ряд важных моментов.

Респонденты отметили, что конкурс позволил по максимуму мобилизовать местные ресурсы для решения проблем семейного и детского неблагополучия. Влившись в жизнь города или села, мероприятия конкурса позволили повысить доверие жителей к местной администрации и способствовали укреплению контактов. За прошедшие годы конкурс стал авторитетной и эффективной площадкой, открывающей широкие возможности для тиражирования лучших муниципальных практик по поддержке семьи и детства, а также созданию среды, благоприятной для развития детей.

Отдельное внимание эксперты обратили на возможности, которые открывают для продвижения передовых социальных технологий семинары-стажировки, встречи муниципалитетов-участников конкурса и иные программные мероприятия. Анализируя актуальность конкурсных заданий, эксперты пришли к выводу, что наибольший интерес вызывают мероприятия патриотической направленности, а также краеведческой и историко-культурной тематики. Мнения участников опроса были учтены при разработке программы конкурса 2021 года и отражены в положении о конкурсе.

Напомним, по итогам конкурса "Город для детей.2020" Тюмень заняла третье место в категории административных центров субъектов РФ, а Визлинское сельское поселение решением жюри получило второе место среди сельских поселений.

Дарья Казакова