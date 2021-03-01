Авторы медиаэкспедиции #СибирскиеЗакаты знакомят зрителей с Ялуторовском

| Фото: скриншот выпуска | Фото: скриншот выпуска

Серия о Ялуторовске вышла в рамках медиаэкспедициии #СибирскиеЗакаты. Общественники считают, что видеоконтент позволит популяризировать туризм внутри Тюменской области.

Выпуск о Ялуторовске можно найти в соцсетях ВКонтакте, Instagram, YouTube под хештегом #СибирскиеЗакаты. Серия продолжительностью чуть более десяти минут начинается со знакомства с Ялуторовском острогом. Об основных местных достопримечательностях рассказывает руководитель центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко. Он отметил, что по Ялуторовскому острогу можно гулять бесконечно, здесь много разных локаций – как на улице, так и внутри, есть даже подземелья. Николай Петренко провел экскурсию по мастерским, которые находятся в центре острога. В гончарной изготавливают игрушки из глины, свистульки, в ткацкой можно соткать пояса, ковры, полотенца. Подробнее ведущий выпуска остановился на мастерской, где ему рассказали обо всех особенностях росписи по дереву.

Затем зрителям рассказали о том, как был устроен быт в русской избе, о функциях, которые выполняла печь – в ней не только готовили пищу, она делила пространство дома на женскую мужскую половины. Кроме того, Николай Петренко побывал в музее М.И. Муравьева-Апостола. Это единственный в Тюменской области музей по декабристской тематике. Главный экспонат музея – дом 1795 года постройки, в котором 20 лет прожил ссыльный декабрист, герой Отечественной войны 1812 года Матвей Муравьев-Апостол. Много его личных вещей осталось в Ялуторовске, они стали основой для создания музея.

Серия получилась насыщенной. "Мы рассказали об остроге, музее декабристов и кинотеатре. Показали интересные активности в которых можно поучаствовать всей семьей. Интернет-пользователи узнали, что можно отлично отдохнуть всего в 70 километрах от Тюмени", – рассказал Николай Петренко.

Медиаэкспедиция #СибирскиеЗакаты проводится для повышения туристической привлекательности Тюменской области и увеличению объема регионального туризма. "Благодаря видео-контенту, который мы создадим, люди смогут доступным для себя способом узнать, что можно ярко и насыщенно отдохнуть на нашей малой Родине, не уезжая далеко от дома. При этом финансовая нагрузка на семьи и других людей, захотевших побывать в местах, про которые мы расскажем, будет минимальна", – отмечает Николай Петренко.

До конца 2021 года общественники планируют организовать пять медиаэкспедиций и создать более 28 информационных видео о возможностях малозатратного туризма внутри региона.

Напомним, проект "Сибирские закаты" получил грант в 373 тыс. рублей на всероссийском образовательном форуме "Территория инициативной молодежи "Бирюса" в Красноярском крае.

Инна Пахомова