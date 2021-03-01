В Тюменской области начали работу над созданием электронного социального навигатора

| Фото: из соцсетей Елены Перминовой | Фото: из соцсетей Елены Перминовой

О реализации национальной социальной инициативы — совместной работе над улучшением опыта человека в социальной сфере Тюменской области рассказала руководитель регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Она отметила, что первым шагом стало проведение генеративной сессии по разработке цифрового решения для обработки запросов получателей социальных услуг. В мероприятии на базе тюменской "Точки кипения" 10 марта приняли участие специалисты по работе с молодежью, пожилыми людьми, людьми с инвалидностью, семьями с детьми, нетрудоустроенными гражданами. Они обсудили идею создания электронного социального навигатора.

"Наша задача — разработка и простраивание единого пути для получателей услуг за счет интегрированного сервиса. Навигатор призван повысить эффективность процессов оказания социальных услуг, помочь жителям Тюменской области оперативно и в доступном формате получать консультационную поддержку в решении вопросов, касающихся получения мер социальной поддержки, трудоустройства, организации досуговой деятельности, получения образования", - пояснила Елена Перминова.

Диалог прошел в формате мозгового штурма. Эксперты сосредоточились на типах проблем и запросов, поступающих от получателей услуг, и проработали пути их преодоления. Необходимо сделать продукт максимально удобным для пользователя, синхронизировать его с имеющимися на федеральном, региональном и муниципальном уровнях платформах, выявить и устранить барьеры при оказании услуг гражданам, уверена руководитель центра "Семья".

"Предстоит очень большая работа, в которой задействована межведомственная команда профессионалов и экспертов. Начало положено, надеюсь что совместными усилиями мы сможем создать действительно полезную и удобную площадку для жителей нашей области", - почеркнула Елена Перминова.

Дарья Казакова