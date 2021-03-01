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Тюменцев ждут на всероссийском инклюзивном фестивале #ЛюдиКакЛюди

Общество, 16:35 14 марта 2021

организаторов фестиваля #ЛюдиКакЛюди | Фото: организаторов фестиваля #ЛюдиКакЛюди

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Государственные учреждения, общероссийские и региональные общественные организации, благотворительные фонды, представителей бизнеса и СМИ приглашают на ежегодный межрегиональный инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди, который пройдет 1-3 апреля 2021 года.

Как сообщают организаторы, местами проведения станут государственный музей-заповедник "Царицыно", а также площадки в регионах России в очном, онлайн или смешанном формате.

Фестиваль проводится с целью распространения информации об аутизме в России и включения лиц с расстройствами аутистического спектра в социальную среду, повседневную жизнь. Мероприятия будут включать в себя концертную программу с участием детских и профессиональных коллективов, творческие мастер-классы для детей, родителей и специалистов, выставки художественных работ, спортивный праздник, лекции, консультации, тренинги специалистов для всех заинтересованных, адаптированная экскурсии в музее или кинопоказ, мероприятия под открытым небом, вебинары, интервью, презентации деятельности и другие форматы.

"2 апреля во всем мире проходят акции и мероприятия в рамках Всемирного дня информирования об аутизме, учрежденного ООН. Ежегодный межрегиональный инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди — это возможность узнать о том, что такое аутизм, как живут люди с таким диагнозом, как можно им помочь и как поддержать включение детей и взрослых с РАС в повседневную жизнь. Это мероприятие, на которое приходят самые разные люди. Семьи, в которых проживают люди с аутизмом, получили возможность из первых рук узнать о деятельности различных организаций, познакомиться с широким спектром помощи и поддержки, которую те могут оказать", - отмечают организаторы фестиваля.

Программа в процессе разработки, увидеть ее можно будет на сайте мероприятия.

Дарья Казакова

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# аутизм , инклюзия

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