Тюменские общественники и ученые обсудят биохакинг

| Фото: Медицинский центр «Главное здоровье» | Фото: Медицинский центр «Главное здоровье»

Круглый стол "Биохакеры нашего времени. Как продлить активное долголетие" пройдет в Центре интегративной медицины "Главное здоровье" в Тюмени 17 марта, начало в 16 часов.

Как сообщают в Альянсе СО НКО, для обсуждения этой темы приглашены эксперты в области активного долголетия, это генеральный директор Центра интегративной медицины "Главное здоровье", кандидат технических наук, член-корреспондент РАМТН Виктор Романенко, профессор, научный руководитель академической кафедры криософии ТюмГУ, специалист в области геокриологии Владимир Мельников, доктор психологических наук, профессор кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Евгений Доценко, директор ООО "НИИ Биотехнологии "Митокей", руководитель проекта "Вакцина от старости" Денис Кайгородов, руководитель проекта "Увеличение продолжительности жизни путем восстановления ДНК" Михаил Аверин, председатель Альянса СО НКО Тюменской области, координатор программы "Социальная технологическая инициатива" Михаил Мельцер.

По вопросам участия просят обращаться к PR-специалисту МЦ "Главное здоровье" Светлане Романовской по телефону: 8-996-640-61-99.