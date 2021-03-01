Эксперты расскажут тюменцам, как получить финансирование на проекты

| Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

Генерации с экспертами пройдут для подавших заявки на участие в конкурсе "Цех" в мультицентре "Контора пароходства" 16 и 17 марта, сообщают организаторы.

Специалисты расскажут, как получить финансирование. 16 марта куратор выставочного пространства "Конторы пароходства" Александра Жернова поведает о трендах современного искусства, поделится опытом организации экспозиций.

17 марта менеджер отдела поддержки сообществ Сюзанна Иванова расскажет о том, как презентовать проект и реализовать его. Она поможет додумать идею и учесть все нюансы.

Необходимо зарегистрироваться, написав в личные сообщения менеджеру проекта.

Прием заявок на конкурс "Цех" продолжается. Принять участие в нем могут желающие создавать арт-объекты, проводить выставки или любые другие события, связанные с креативными индустриями.