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Креативные проекты тюменской молодежи ждут на всероссийском конкурсе

Общество, 11:17 12 марта 2021

Контора пароходства ВКонтакте | Фото: Контора пароходства ВКонтакте

На конкурс лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий приглашают жителей Тюменской области Российский книжный союз и "Роскультцентр" при поддержке Фонда президентских грант. Заявки принимаются до 1 апреля 2021 г., сообщают организаторы.

Участвовать могут россияне от 18 до 35 лет включительно и молодежные организации из креативной индустрии.

Они смогут попасть в число 30 участников образовательной программы акселератора с возможностью доработки проектов для презентации в рамках Фест-форума "Российская креативная неделя". Он пройдет в Москве 1-4 июля.

Проекты на конкурс можно представить в номинациях: "Creative Event" - проекты по созданию фестивалей, перформансов, творческих образовательных программ, выставок, конкурсов, квестов; "Creative Terra": проекты по развитию территорий, направленные на организацию пространства как знакового места, центра притяжения для творческих сообществ, а также на повышение туристической привлекательности региона и увеличение туристического потока; "Creative Digital": цифровой проект в культуре, например, мобильное приложение, игра-симулятор, онлайн-курс, цифровой продукт.

Кроме того, в честь 20-летия Российского книжного союза была учреждена специальная номинация Сreative Book&Media, в которой может принять участие любой проект, связанный с книгой и чтением, издательским делом и журналистикой.

Можно подавать несколько проектов в разные номинации.

Подробнее здесь.

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# конкурс , креативные индустрии

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