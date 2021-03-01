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Определены правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями

Политика, 17:31 11 марта 2021

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", которые будут действовать в 2021 году.

Фонд, сообщается на сайте правительства РФ, будет обеспечивать таких детей медицинской помощью (при необходимости за рубежом), лекарствами и средствами реабилитации. На это и будет предоставлен грант. Основанием послужит соглашение, которое Министерство здравоохранения должно заключить с фондом.

"Круг добра" создан по поручению президента Владимира Путина. Основная его задача – помогать детям со сложными, редкими заболеваниями. Им требуется особое лечение и дорогостоящие препараты.

"Круг добра" финансируется за счёет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год, – эти средства поступают в федеральный бюджет.

Первый транш фонду – 10 млрд рублей – был направлен 12 февраля. Всего в 2021 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей.

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# дети , Круг добра

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