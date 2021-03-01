Восстанавливать документы и искать родных помогают бездомным активисты тюменского проекта "Сева"

| Фото: Сообщество "Сева|Благотворительность|Помощь|Поддержка|Тюмень" ВКонтакте | Фото: Сообщество "Сева|Благотворительность|Помощь|Поддержка|Тюмень" ВКонтакте

Помогать людям в трудных жизненных ситуациях, и не только продуктами, одеждой, но и юридически - такую цель выбрали для себя активисты Тюменской региональной общественной организации "Сева", которая работает с 2016 года.

Руководитель НКО Рустам Курманов рассказал, что первое время помощь была в виде горячих обедов и одежды для нуждающихся, но общественники видели, что этого недостаточно. Люди приходили с проблемами, задавали вопросы о том, как им выйти из сложной ситуации. Тогда родилась идея создания неотложной первичной юридической помощи и появился проект "Знаю, как". Специалисты собрали наиболее частые вопросы, юрист составил пошаговую инструкцию, как поступать в тех или иных ситуациях. Были разработаны и созданы плакаты с понятной инфографикой, выпущен анимационный ролик для трансляций в местах наибольшего скопления людей.

Благодаря этому граждане могут получить информацию о том, как восстановить документы, не попасть под суд за просроченные коммунальные платежи, общаться с коллекторами, обратиться за медпомощью в случае утери ОМС и вернуть жилье.

"Самое главное, что нашу помощь могут получить люди с любым уровнем компьютерной грамотности, - делится Рустам Курманов. - Она доступна всем". Помимо этого, все желающие могут обратиться за непосредственной консультацией юриста.

За время работы "Севы" число подопечных превысило более 900 человек. В 2020 году, благодаря гранту от Росмолодежи, в помещении организации начали ремонт. На средства президентского гранта для проекта "Делись теплом с ближним" активисты приобрели стройматериалы для ремонта, собрали добровольческий стройотряд, наладили работу столовой, организовали системное взаимодействие с волонтерами. Еще один президентский грант, уже на проект "Мы едем", помог обеспечить мобильной комплексной помощью бездомных людей в период пандемии коронавируса. Был оборудован грузопассажирский автомобиль для транспортировки волонтеров, еды, средств гигиены, одежды. Нуждающихся не только обеспечивали горячим питанием, оказывали медицинскую и гигиеническую помощь, но и консультировали по юридическим вопросам (восстановление документов, поиск родственников).

Более подробная и актуальная информация представлена в социальных сетях "Севы": ВКонтакте и в Instagram. Телефон организации: 8-908-869-85-05.