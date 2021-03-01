  • 10 марта 202110.03.2021среда
  • USD74,2640
    EUR88,1736
  • В Тюмени -10..-12 С 6 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев просят помочь постояльцам "Богадельни" продуктами и лекарствами

Общество, 16:50 10 марта 2021

Дом милосердия «Богадельня» ВКонтакте Архивное фото | Фото: Дом милосердия «Богадельня» ВКонтакте

Поддержать постояльцев дома милосердия "Богадельня" просят неравнодушных тюменцев.

Как сообщают сотрудники организации, для работы медицинской части и благотворительной столовой для бездомных и малоимущих людей нужны растительное масло, мука, макароны и сахар. Для инсулинозависимого пациента необходимы кефир и протертые овощи - кабачки, помидоры, огурцы.

Из лекарств "Богадельня" нуждается в растворе для ингаляций "Амброксол", таблетках "Пентоксифиллин" и "Кеторол", "Кетопрофен" 50 и 100 мг, в каплях в нос "СНУП". Привезти все можно по адресу: Тюмень, ул. Чекистов, 31а, корпус 3, стационар работает круглосуточно.

Желающих помочь просят связаться с руководителем "Богадельни" Галиной Паршуткиной по телефону: 8-909-737-50-50. Об актуальных нуждах и других способах поддержки дома милосердия можно узнать на их сайте.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бездомные , благотворительность , богадельня , лекарства , продукты питания

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 10.03.2021Первый в Тюмени сенсорный логопедический стол установили в поликлинике №12
16:50 10.03.2021Тюменцев просят помочь постояльцам "Богадельни" продуктами и лекарствами
16:43 10.03.2021Тюменцы получат призы за посты с хештегом #масленица72
16:42 10.03.2021Гостей Ишима провезут по ершовским местам и угостят медовым взваром