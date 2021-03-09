Как не стать жертвой нелегальных кредиторов, рассказали эксперты

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53 компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке выявили в Уральском федеральном округе в 2020 году. Об этом рассказала начальник юридического отдела отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центробанка России Татьяна Золотавина. Всего в России ЦБ за прошлый год обнаружил более 1,5 тыс. таких нарушителей.

Как сообщают в Общественной палате Челябинской области, на сайте банка размещен перечень легальных участников финансового рынка, а также разработано и запущено мобильное приложение "ЦБ онлайн", с помощью которого можно убедиться в законности действий той или иной организации.

"Сегодня любой гражданин может оформить кредит с помощью онлайн-приложений. К сожалению, не редкость, когда для этого используют сомнительные источники, в связи с этим возрастает большая вероятность стать жертвой недобросовестных и нелегальных кредиторов. Считаю, мы должны проговорить правовые механизмы по увеличению меры ответственности за подобные правонарушения", — прокомментировал один из модераторов круглого стола председатель комиссии ОП по развитию экономики и правовым инициативам Алексей Ларин.

Нелегальные кредиторы очень опасны для рынка, так как они не подчиняются Центробанку и могут менять условия на ходу, назначать любую ставку, требовать возврата долга на следующий день. Это касается и способов взыскания долга. Именно поэтому эксперты призывают граждан проверять легальность финансовой компании прежде, чем оформлять кредит.

При столкновении с недобросовестным кредитором для эффективного рассмотрения жалобы на незаконные действия коллекторов эксперты советуют собрать косвенные доказательства, которые в последующем будут проверены, а именно: аудиозаписи и видеозаписи, переписку в смс или мессенджерах, справку из национального бюро кредитных историй, детализацию звонков и письменные пояснения соседей, родственников или иных свидетелей.