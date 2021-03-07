Тюменские общественники поздравили ветеранов и одиноких мам с 8 Марта

| Фото: Тюменское региональное отделение ОНФ | Фото: Тюменское региональное отделение ОНФ

Тюльпаны и подарки вручили активисты ОНФ ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым и одиноким женщинам, мамам детей со сложными диагнозами и тем, кто встречает этот праздник на работе, сообщает региональное отделение общественного движения.

С Международным женским днем активисты поздравили Анастасию Аринкину, которая работает дежурной по переезду и встретит 8 марта на рабочем месте. Она следит за обстановкой на железнодорожном переезде и зимой 2020 года предотвратила аварию. Представители ОНФ подарили Анастасии тюльпаны, вручили подарок.

Общественники поздравили 70-летнюю Надежду Павловну, ветерана труда и отличника народного просвещения. Пожилая женщина живет одна, поэтому важно было подарить ей внимание и заботу накануне главного праздника весны.

Оксана Кондратьева в одиночку воспитывает ребенка, которому поставлен сложный диагноз. Все свободное время она уделяет сыну. Получая букет тюльпанов, женщина от души поблагодарила поздравляющих.

Праздничное настроение активисты подарили ветерану Великой Отечественной войны Александре Хамовой из Голышманово. Внучка пожилой женщины обратилась на прямую линию с президентом России, чтобы ее бабушку поздравили с приближающимся праздником. Активисты ОНФ подарили букет цветов и сладкий подарок, а ветеран рассказала свою историю о непростых военных годах.

"Международный женский день – это прекрасный повод для того, чтобы еще раз выразить признательность всем женщинам за их внимание, заботу, любовь. От всей души желаем представительницам прекрасного пола счастья, здоровья, благополучия. Мы также предлагаем жителям города и области присоединиться к акции "Просто подари" и в преддверии главного весеннего праздника поздравить женщин, которые нуждаются в моральной поддержке и внимании, теплоте и заботе", – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.