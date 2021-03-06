Тюменские СО НКО в сфере дополнительного и дошкольного образования получают господдержку

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

О поэтапном доступе социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере дошкольного и дополнительного образования детей рассказали на на заседании Координационного совета по вопросам развития и поддержки СО НКО в Тюменской области.

Заместитель директора регионального департамента образования и науки Ирина Конончук отметила, что в области сформировалась система господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций, включая частные детские сады и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дошкольным образованием. Все они имеют доступ к финансированию как в части выполнения госстандарта на образовательную деятельность, так и в части присмотра и ухода за детьми наравне с бюджетными организациями.

Всего в субъекте 64 частных детских сада, которые посещают около 4,1 тыс. ребят, преимущественно это малыши раннего дошкольного возраста. Обеспечение таких детей местами - востребованная ниша, которую достаточно эффективно занимает некоммерческий сектор, подчеркнула Ирина Конончук. 49 организаций получают за оказание услуг средства из регионального и муниципального бюджетов, из них 38 имеют лицензию не только на присмотр и уход, но и на дошкольное образование.

Департамент в части работы с СО НКО занимается в том числе повышением квалификации педагогов, обучает их, оценивает и диагностирует. Субсидии на создание дополнительных мест для детей до трех лет - очень важная часть грантовой поддержки таких учреждений, так как вопрос о местах в детсадах и особенно в яслях очень актуален для жителей Тюменской области, рассказала замдиректора. в 2020 году на такие гранты заявились семь организаций, было создано 110 дополнительных мест для малышей. Ирина Конончук подчеркнула, что сектор НКО в части дошкольного образования можно использовать в еще большем объеме, чем это делается сейчас. В планах департамента образования и науки - работать над этим и продолжать поэтапно увеличивать финансирование негосударственных учреждений.

Начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова заявила, что над привлечением сектора НКО к оказанию услуг дополнительного образования в ведомстве работают с 2017 года. Только в 2020 году учреждения получили 30 лицензий по допобразованию детей и взрослых, около 60 организаций системно взаимодействуют с органами исполнительной власти и муниципалитетами, получают поддержку из бюджета. Ключевыми задачами департамента она назвала методическую и информационную поддержку СО НКО, включение инструментов финансовой и ресурсной поддержки, а также развитие инфраструктурных сервисов. Всего с 2018 года было поддержано 13 программ СО НКО, они оказали жителям почти 1 тыс. 600 услуг допобразования.

Также, помимо финансовой, общественникам оказывают имущественную и ресурсную поддержку на системном уровне. 26 организаций получают постоянную помощь и возможность использования помещений на базе госучреждений для предоставления услуг или проведения своих мероприятий. С 2020 года в Тюменской области запущена информационная платформа "Электронное дополнительное образование", где представлена вся палитра возможностей для жителей региона. Сейчас на ней присутствуют 120 организаций, из них девять СО НКО, посетитель может выбрать любую из почти 3 тыс. программ допобразования.

Оксана Савинова обратила внимание на то, что некоммерческим организациям нужна более системная работа по повышению уровня педагогов и методистов, которые готовят программы. Совместно с региональным модельным центром дополнительного образования департамент запланировал ряд мероприятий на 2021 год для того, чтобы помочь СО НКО развиться и выйти на новый уровень. Перспективным специалисты видят создание более разветвленной сети некоммерческих объединений, предоставляющих допобразование в районах и городских округах области.

Директор регионального департамента соцразвития Дмитрий Грамотин отметил, что важно не только качественно оказывать услугу, но и обеспечивать безопасность при этом. Он поручил включить в повестку работы семинары с СО НКО по вопросам соблюдения норм пожарной и эпидемиологической безопасности с участием сотрудников Роспотребнадзора и МЧС.

Дарья Казакова