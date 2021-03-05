Социальных предпринимателей в Тюменской области обучают и поддерживают грантами

| Фото: Департамент социального развития Тюменской области | Фото: Департамент социального развития Тюменской области

О развитии социального бизнеса в Тюменской области рассказал начальник управления промышленности и предпринимательства регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Валерий Ладнер на заседании Координационного совета по вопросам развития и поддержки СО НКО 3 марта.

Он отметил, что в 2020 году в областной перечень субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия, вошли 13 организаций. Из них восемь учреждений предоставляют образовательные услуги для детей и по одной компании заняты на производстве медицинских инструментов и оборудования, в организаций отдыха и оздоровления детей, культурно-просветительской деятельности, уходе за престарелыми и инвалидами, оказании помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, а также в занятости граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых.

К образовательному проекту "Школа социального предпринимательства", который организует департамент совместно с Центром инноваций социальной сферы, за год присоединились 73 человека, из них после обучения приступили к реализации проектов восемь участников. Яркими примерами социальных предприятий Валерий Ладнер назвал косторезную мастерскую "7 мамонтов" и школу программирования и дизайна для детей CODDY. В мастерской сохраняют и развивают традиционные северные промыслы, создают изделия не только из кости, но и из дерева, проводят профориентационные уроки, активно участвуют в фестивалях, в том числе зарубежных. Владелец CODDY уже намерен расширять бизнес и открывать филиал в Тобольске.

В 2021 году на получение статуса социального предпринимателя уже подано пять заявок, еще четыре в процессе заполнения документов. Бизнесмены Тюменской области могут претендовать на грант в размере до полумиллиона рублей, который можно будет направить на реализацию нового или расширение действующего проекта в сфере социального предпринимательства, отметил Ладнер.

Занятия в "Школе социального предпринимательства" будут продолжены, также сотрудники профильного департамента организуют круглые столы, вебирнары, деловые игры для субъектов МСП и физических лиц, планирующих деятельность в социальной сфере. Запланировано две акселерационных программы: "Путь ремесленника" и "Сельский туризм". Социальным предпринимателям помогают участвовать в выставках и ярмарках на территории РФ - в 2020 году двое участников из Тюменской области побывали на ярмарке ремесел и сувениров в Уфе.

Директор департамента социального развития региона Дмитрий Грамотин поинтересовался, какие муниципальные образования преобладают в реестре социальных предпринимателей. Валерий Ладнер пояснил, что в основном это предприятия из Тюмени. Грамотин призвал представителей районных администраций довести до бизнеса на своих территориях информацию о возможностях, которые предоставляет департамент инвестполитики, в том числе по получению статуса социального предпринимателя и грантам.

Дарья Казакова