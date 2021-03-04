Коляски и многофункциональные кровати пользуются спросом в мобильной службе проката средств реабилитации

| Фото: ТООО ВОИ | Фото: ТООО ВОИ

260 технических средств реабилитации семи разных видов можно получить в мобильной службе проката, отделения которой с 2021 года открылись во всех муниципальных районах Тюменской области на базе отделений Всероссийского общества инвалидов.

Об этом рассказала заведующая организационным отделом региональной организации ВОИ Елена Тюрева на заседании Координационного совета по вопросам развития и поддержки СО НКО 3 марта.

Напомним, что проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Его цель - создать условия для активной жизни людей с ОВЗ, в первую очередь инвалидов, а также тех, кто временно потерял способность самостоятельно передвигаться из-за травм и болезней. Елена Тюрева отметила, что зачастую те, кто претендуют на получение средств реабилитации через ФСС, подолгу ждут своей очереди. Порой ремонт или замена инвалидной коляски тоже занимает немало времени. Пункт проката поможет таким людям быть полноценным членом общества, быть мобильным и не отставать от жизни.

Оборудование на средства гранта закупали с сентября по декабрь 2020 года, также был приобретен легковой автомобиль, который позволяет оперативно доставлять нужные гражданам средства реабилитации даже в отдаленные поселения. Всего действуют 26 пунктов проката на базе муниципальных отделений тюменского подразделения ВОИ. Выдают техсредство на основании рекомендации от лечащего врача или индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида.

Среди того, что предоставляют пункты проката, есть трости, костыли, коляски, каталки, многофункциональные кровати. С заявителями работает диспетчерская служба, где трудятся инвалиды первой группы. Они, как никто другой, знают все проблемы по теме и могут рассказать, как пользоваться тем или иным техническим средством, что делать, если случились неполадки. Договор на безвозмездное пользование можно оформить сроком до полугода.

Елена Тюрева сообщила, что в первый день после новогодних каникул у службы проката было уже 45 заявок. Наибольшим спросом пользуются коляски, каталки, на втором месте - многофункциональные кровати для лежачих, которые не включены в перечень бесплатного предоставления ФСС. Третье место занимают костыли, детские ходунки различных модификаций.

Директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин выразил надежду на то, что такой важный и востребованный проект не завершится после декабря 2021 года, а продолжит свою работу и за рамками президентского гранта.

Дарья Казакова