В Тюменской области социальные предприниматели получат гранты до 500 тыс. рублей

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Грантовую поддержку смогут впервые получить в 2021 году малые и средние компании, которые вошли в перечень социальных предприятий. Сумма составит до 500 тыс. рублей, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Деньги можно будет направить на аренду и ремонт нежилого помещения, приобретение оргтехники, оборудования, оплату коммунальных услуг, электроснабжения и другие цели.

"Среди обязательных условий получения гранта — включение в перечень социальных предприятий, прохождение обучения, а также софинансирование расходов в размере не менее 50 процентов от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта", - рассказала руководитель центра инноваций социальной сферы фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Александра Князева.

Перечень социальных предприятий начал формироваться с 2020 года и ежегодно обновляется. Состоящим в нем компаниям для получения поддержки необходимо подтвердить свой статус. Тем, кто планирует войти в этот список, необходимо подать документы до 1 мая 2021 года.

Проконсультироваться о включении предприятия в перечень социальных предприятий можно по телефону центра инноваций социальной сферы фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области": +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.

Заявки на получение грантовой поддержки начнут принимать после формирования реестра социальных предпринимателей и его публикации на сайте ФНС России 10 июля 2021 года.