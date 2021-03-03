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Теорию и практику патриотического воспитания обсудят тобольские общественники

Общество, 09:38 03 марта 2021

ИА "Тюменская линия" Архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рассказать о практикуме в патриотическом воспитании и привлечь внимание СО НКО к этой теме намерены в Тобольске. Круглый стол с участием специалистов городской администрации, руководителей некоммерческих организаций и молодежных объединений, работающих в сфере патриотики или только планирующих начать, пройдет 4 марта во Дворце детского творчества (4 микрорайон, 54), начало в 15 часов.

Организаторы - ресурсный центр поддержки СО НКО Тобольска, Клуб любителей истории и культуры "Хронос" и музей 38-го пехотного полка на базе городского ДДТ.

На мероприятии обсудят воспитание и трансформацию воспитательного идеала, патриотизм как образ жизни, поговорят о задачах патриотического воспитания на современном этапе, о всероссийской патриотической акции "Женское лицо Победы".

Запись на круглый стол по телефону: 8-982-905-60-79 (Наталья Пангина).

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# патриотическое воспитание , социально ориентированные некоммерческие организации , Тобольск

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