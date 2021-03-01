Работу НКО как основу для приграничного взаимодействия России и Казахстана обсудили в Тюмени

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Вопросы приграничного сотрудничества обсудили в Тюмени лидеры третьего сектора России и Казахстана 27 февраля. Об этом сообщили в Альянсе СО НКО региона.

Свой профессиональный праздник общественники отметили рабочей встречей международного масштаба в пространстве "Точка кипения-Тюмень". Мероприятие, организатором которого выступило некоммерческое партнерство "Экспертный клуб "Урал Евразия", прошло в совмещенном формате живой конференции и телемоста, собрав лидеров и экспертов общественного сектора из Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Кокшетау, Костаная, Петропавловска, Усть-Каменогорска и других регионов России и Казахстана.

Главной целью встречи стало обсуждение предстоящего XVII форума межрегионального сотрудничества, проведение которого запланировано на апрель 2021 года в Кокшетау. Директор Экспертного клуба "Урал-Евразия" Константин Погорельский рассказал, что хочет привлечь к участию в форуме все некоммерческие организации, которые имеют опыт проведения и реализации международных проектов различной социальной направленности.

Существуют такие инициативы и в Тюмени. В настоящий момент тюменские общественники-участники проекта “Социальная технологическая инициатива” совместно с партнерами из "Гражданского альянса Восточно-Казахстанской области" и общественного фонда "Гражданский альянс Костанайской области "ГрИн" проводят международный творческий конкурс #НеМагия, посвященный популяризации инновационных технологий. Также с коллегами из Казахстана организуются игровые сессии тюменской обучающей онлайн-игры "Мой выбор".

Участники встречи также обсудили перспективы совместного участия в реализации трансграничных общественных проектов представителей НКО, власти и бизнеса, а также выдвинули свои предложения для включения в повестку обсуждения предстоящего форума. К примеру, председатель Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области Михаил Мельцер выдвинул идею об интеграции в программу мероприятия механизмов игрофикации и предложил на форуме организовать выставку успешных международных социальных проектов.

Кроме того, председатель Северо-Казахстанского филиала "Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций" Владимир Витченко отметил, что важно включить в программу мероприятия тему поддержки молодежных проектов и приграничного туризма. Александра Сергазинова из Костаная рассказала о необходимости обсуждения информационной грамотности НКО. В свою очередь, руководитель общественного фонда "Гражданский альянс Костанайской области "ГрИн" Динара Утебаева предложила поднять вопрос об улучшении механизмов господдержки НКО и межнационального согласия в приграничных территориях.

Руководитель Информационно-аналитического центра "Институт Евразийской политики" (Кокшетау) Максим Крамаренко выступил за обсуждение приграничной дипломатии и добрососедства, а также развития малого и среднего бизнеса приграничья, в том числе с привлечением региональных торгово-промышленных палат регионов двух стран. Председатель ТРОО "Союз десантников" Григорий Григорьев отметил важность совместных проектов, направленных на работу с пожилыми людьми.