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В тюменской "Лавке добра" стартовала акция "Весенняя мозаика"

Общество, 16:40 01 марта 2021

группа "Творить добро - просто" во ВКонтакте | Фото: группа "Творить добро - просто" во ВКонтакте

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Благотворительная акция "Весенняя мозаика", посвященная Международному женскому дню, стартовала в "Лавке добра" в Тюмени. До 14 марта принять участие в ней могут неравнодушные горожане.

"Каждая женщина, независимо от возраста, хочет выглядеть красиво и привлекательно. Поэтому предлагаем жителям Тюмени принести в "Лавку добра" женскую и детскую одежду, обувь новую или б/у в хорошем состоянии, а также украшения, предметы гигиены и средства ухода за собой. Кроме того, девочек порадуют книги и игрушки", - рассказали организаторы.

Также в "Лавке добра" принимают продукты питания длительного хранения, средства гигиены, бытовую технику, мебель, детские принадлежности. Собранные вещи затем передают малоимущим и многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Привезти благотворительную помощь и оставить ее на посту охраны можно в любое удобное время. "Лавка добра" работает круглосуточно по адресу ул. Амурская, 150.

Любовь Голышева

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# благотворительность , Международный женский день

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