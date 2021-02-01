Тюменский 3D-тренажер для людей с ментальными нарушениями применяют в семи городах России

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Виртуальный тренажер, разработанный Тюменской нефтегазовой информационно-образовательной корпорацией, применяют в семи городах России. С его помощью проводят реабилитацию в Советском, Нижневартовске и Урае. Апробация тюменской разработки проводится в Москве, Архангельске, Оренбурге и Междуреченске.

Программные продукты "Однокомнатная 3D-квартира" и 3D модуль "Город" позволяют с помощью технологий мультимедиа в режиме реального времени оказаться в жилом помещении или в городе и применяются для отработки элементарных навыков, необходимых для самостоятельной жизни в городском социуме пациентам, страдающими психическими расстройствами и испытывающим трудности, связанные с социализацией.

Тренажер был презентован в Тюмени в 2019 году. К концу 2020 года более 70 человек из числа клиентов психоневрологических интернатов, прошедших обучающий курс с использованием программного продукта, были переведены на самостоятельное проживание в домашних условиях.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель команды разработчиков Максим Руденко, в настоящее время ведется работа над внедрением в продукт голосового ассистента.

"Это позволит более реалистично отрабатывать такие действия, как, например, оплата проезда в общественном транспорте. Сейчас это реализовано в виде пиктограмм", - отметил он.

Технология реализована на средства субсидии из областного бюджета, полученной по итогам конкурса департамента социального развития Тюменской области по поддержке СО НКО по областной программе "Равные возможности", которая помогает людям с ментальными нарушениями научиться жить самостоятельно.

| Фото: 3d.ranik.org | Фото: 3d.ranik.org

Николай Ступников