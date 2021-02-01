В Тюмени "Круг благотворителей" собрал 300 тысяч рублей для четырех НКО

| Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени ВКонтакте

Более 300 тыс. рублей собрали 25 февраля участники "Круга благотворителей", который организовал Благотворительный фонд развития Тюмени в поддержку четырех проектов. Среди них - экотуристический маршрут "Интерпарк", швейная мастерская "Пуговки", проект "Лесная сказка в деревне Земляная", развивающая игра для подростков "КультСтрим", сообщает организация.

Как ранее сообщили в фонде, Круг благотворителей состоялся в Тюмени впервые, участие - по приглашению. Технология помогает оперативно собрать средства на реализацию социально значимых проектов. В одном помещении в атмосфере дружеского общения собрались авторы благотворительных инициатив и люди, которые готовы в складчину выделить деньги на реализацию идей. Каждый из присутствующих мог выбрать один или несколько проектов.

С организацией мероприятия помогла директор Центра социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова из Архангельска.

Узнать о проектах, которые поддержали тюменцы, можно здесь.