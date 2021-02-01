Тюменские общественники в #ДеньНКО рассказали, что их мотивирует работать в третьем секторе

| Фото: База героев ВКонтакте | Фото: База героев ВКонтакте

Сегодня, 27 февраля отмечается Всемирный день некоммерческих организаций — большой праздник для благотворительных фондов, общественных объединений, ассоциаций и союзов, волонтеров и просто неравнодушных граждан, объединенных одной общей идеей — помогать людям и делать жизнь вокруг лучше.

В приоритете у тех, кто решил выбрать этот путь, - не получение собственной выгоды и прибыли, а решение каких-то общественно значимых задач и социальных проблем. Некоммерческий сектор Тюменской области не только успешно справляется с этим, но и уже который год укрепляет позиции на федеральном уровне: как отмечают в Минэкономразвития, по реализации механизмов поддержки СО НКО, обеспечения им доступа к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг регион в 2019 году вошел в топ-10 субъектов России.

В рейтинге агентства "РАЭКС-аналитика" и Общественной палаты РФ в 2020 году Тюмень по уровню и качеству развития НКО и взаимодействия с ними поместили на 4 место. Регион является наставнической площадкой по многим направлениям: организация работы с семьями, оказавшимися в трудной ситуации, профилактика правонарушений среди подростков, препятствование девиантному поведению школьников, патриотическое воспитание.

Информационное агентство "Тюменская линия" рассказывает о работе НКО на территории области и северных округов с 2016 года. В 2018 году был запущен спецпроект "Лидеры перемен", который до сих пор является локомотивом в сфере информирования граждан о деятельности третьего сектора в регионе. На главной странице агентства и в разделе "Спецпроекты" размещены баннеры, нажав на которые, читатель автоматически открывает всю подборку актуальных новостей.

Любая некоммерческая организация, действующая на территории Тюменской области, может направить на электронный ящик nko@t-l.ru пресс-релизы и фотографии со своих мероприятий, анонсы или просто истории о тех, кому они помогли - с 2019 года информагентство на безвозмездной основе публикует подобные материалы наравне с авторскими статьями журналистов по теме. Кроме того, куратор спецпроекта систематически консультирует и обучает членов НКО созданию новостных материалов. Редакция понимает, насколько важна для третьего сектора информационная огласка, и вносит свой посильный вклад в поддержку деятельности НКО и формирование гражданского общества.

| Фото: База героев ВКонтакте | Фото: База героев ВКонтакте

Накануне профессионального праздника мы обратились к нескольким лидерам общественных организаций, чтобы узнать, как они оценивают состояние отрасли в стране и в регионе, чем мотивируют себя к работе и не жалеют ли, что посвятили сфере НКО максимум времени.

Руководитель центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко считает, что основная миссия НКО - это отстаивание общественных интересов, привлечение внимания органов госвласти, СМИ и самих граждан к той или иной проблеме. "Помимо того, что НКО привлекают внимание, они еще предлагают и находят пути решения этих социальных проблем, реализуют проекты, направленные на уменьшение социальной напряженности в обществе", - пояснил он.

Тюменец считает, что главная проблема современных некоммерческих организаций - это незнание людей. "Большой пласт населения еще не знает, кто мы и чем занимаемся. Когда при знакомстве рассказываешь, какие проекты ты реализовал и для чего это делал, у многих возникает диссонанс, что такое вообще бывает. Радует, что такие люди потом начинают нам помогать и включаться в проекты. Только при содействии власти и СМИ мы сможем выйти на тот уровень, когда гражданское общество станет активнее и будет включаться в деятельность. Тогда мы вместе сможем решить много проблем", - уверен Николай Петренко.

Он вспоминает, что свою нишу в отрасли нашел совершенно случайно. Несколько лет помогал в развитии военно-патриотического центра "Достойный выбор", и однажды общественников попросили провести развлекательное мероприятие для отцов и детей. "Когда оно закончилось и я увидел эмоции, я понял, что такое надо делать чаще, отцов надо вовлекать в какое-то совместное времяпрепровождение с детьми. Это маленькое мероприятие в 2017 году потом переросло в огромнейший проект "База героев", который сейчас реализуется в нескольких регионах России. Я открыл одноименный центр семейных и молодежных инициатив. За три года мы сделали очень много крутых проектов, которые были направлены на развитие ответственного отцовства. Считаю, мы сделали большой вклад. Конечно, работы еще много, и мы на этом не остановимся", - подчеркнул Николай Петренко.

Его коллега, руководитель тюменского отделения Союза отцов, лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев в секторе НКО трудится дольше, шесть лет. Развитие общественных институтов он видит и его это радует: условия и меры поддержки гражданских активистов, как руководителей НКО, так и физлиц, совершенствуются с каждым годом, их делают все боле прозрачными и в этом наш регион - один из лидеров.

"За возможности, которые есть в Тюменской области, мой личный респект нашим регионалам. Плюс регион заявился на софинансирование от Фонда президентских грантов. Система, которую таким образом фонд внедряет на региональном уровне, дает возможность развитию конкуренции для НКО, в ней будут выживать более профессиональные организации", - поделился мнением общественник.

Проекты под руководством Шереметьева активно развиваются в Ишиме, в планах - не менее динамичное продвижение и в Тобольске. Внимание уделят не только патриотике и допризывной подготовке, а также туристической сфере и событийным мероприятиям по укреплению семейных ценностей. К примеру, в Тюмени его команда хочет реализовать фестиваль военно-тактических игр.

Директор Федерации лучного боя Герман Приб миссией НКО видит создание для людей условий чуть более счастливой жизни и конечно же, решение конкретных социальных проблем в конкретной области и для конкретной целевой аудитории.

"В Тюменской области созданы лучшие позитивные и крутые возможности для развития НКО, вижу это даже по собственному опыту - нам дают возможность участвовать и в грантовых конкурсах разного уровня, есть поддержка финансами и ресурсами, есть взаимодействие с органами власти и юрлицами. Имея НКО, ты имеешь реальный статус и можешь сделать больше, чем просто физическое лицо", - считает Герман Приб.

Дарья Казакова