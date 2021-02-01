Турниры по лучному бою для тюменских подростков вошли в Топ федерального конкурса

| Фото: Федерация лучного боя ВКонтакте | Фото: Федерация лучного боя ВКонтакте

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Тактические лучные бои, в которых участвуют подростки со всей Тюменской области, вошли в Топ-200 проектов федерального конкурса "Ты в игре". Об этом рассказал директор Федерации лучного боя Герман Приб.

Эксперты рассмотрели 2 тыс. 608 заявок из 85 регионов страны и выбрали 200 лучших. Следующий этап конкурса - народное голосование. Поддержать тюменца можно по ссылке.

"Ты в игре!" — это конкурс, организованный при участии Минспорта РФ и направленный на поддержку амбициозных проектов в любительском спорте со всей России. Автор каждой инициативы, попавшей в шорт-лист, примет участие в специальной образовательной программе и получит помощь от экспертов спортивной индустрии при подготовке к итоговой презентации. Финалисты конкурса получат финансовую поддержку для масштабирования своего проекта и помощь в создании успешного бизнес-плана, а победитель станет обладателем миллиона рублей на развитие проекта.

Инициатива, которую в Тюменской области продвигает Герман Приб, объединяет в себе азарт пейнтбола и атмосферу лучного спорта. Ребята от 12 до 17 лет участвуют в состязаниях, где максимально предусмотрена индивидуальная защита: пейнтбольная маска и крага, специальный спортивный лук, стрелы с мягкими безопасными наконечниками и надувные фигуры для укрытия. Основная задача игроков - перемещаясь по территории спортивной площадки, поразить стрелами противоположную команду.

Лучные бои способствуют развитию концентрации внимания, силе и ловкости, разработке тактики защиты, нападения и командному взаимодействию, поясняет общественник. У детей во время состязаний работают все группы мышц, а также сердечно-сосудистая и дыхательная система. Игра не требует специальных навыков.

Проект состоит из двух этапов: онлайн — публикация в группе серии спортивных челленджей на ОФП и обучающих видеороликов, рассказывающих о правилах игры, технике безопасности, тактике и физической подготовке. Второй офлайн-этап - проведение 15 турниров по лучным боям в школах Тюменской области.

"Создание комьюнити по лучным боям и открытие секций в районах Тюменской области и регионах Уральского федерального округа, в других регионах Российской Федерации, а также признание лучных боев официальным видом спорта — одна из главных задач нашей команды. Мы хотим, чтобы Тюмень стала родоначальником новой спортивной дисциплины", - подчеркнул Герман Приб.

Дарья Казакова