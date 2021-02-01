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В Тюменской области подростков приглашают в проект "КультСтрим"

Общество, 18:03 19 февраля 2021

Волонтеры культуры Тюменской области

Развивающую игру для подростков "КультСтрим" разработал и запускает на территории Тюменской области Детский центр "Грин-Ландия" с 22 февраля. Он рассчитан для школьников от 13 до 16 лет.

"Участники проекта прокачают свои способности в области кино, литературы, музыки, театра, народной культуры и изобразительного искусства. Школьники посетят молодежный театр Ангажемент, театральный центр Космос, филармонию, областную научную библиотеку Менделеева и другие учреждения культуры. Они встретятся с профессионалами своего дела в области развития региональных медиа и кино из "Медиаполиса" и станут участниками творческого вечера в компании музыкальной студии "Интервал"", - рассказали авторы проекта.

В некоторых учреждениях участники смогут стать частью масштабных событий и помогут в организации культурных мероприятий регионального масштаба в качестве волонтеров культуры.

Под руководством опытных наставников каждая команда разработает и реализует свой социальный проект.

"Чтобы провести время не только познавательно, но и весело, лучшие команды по итогам каждой недели будут поощряться развлекательным времяпрепровождением от партнеров проекта и смогут побывать в виртуальной реальности или поиграть в боулинг", - добавили организаторы программы.

Проект будет длиться восемь увлекательных недель. Подать заявку и получить больше информации о проекте можно здесь.

Добавим, "КультСтрим" реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# волонтеры культуры , Гринландия , культура , проект , школьники

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