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Любителей экстремальных видов спорта ждут на прямой трансляции "Битвы на Туре-2021"

Спорт, 17:30 18 февраля 2021

Союз экстремальных видов спорта | Фото: Союз экстремальных видов спорта

50 титулованных спортсменов со всей страны, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, примут участие в "Битве на Туре-2021", которая пройдет в центре Тюмени 20 февраля. Они сойдутся в III этапе Кубка России по сноуборду в дисциплинах "биг-эйр" и "джиббинг", а также "фриски контест" – это экстремальные горные лыжи.

Как сообщают в пресс-службе Союза экстремальных видов спорта, зрителей приглашают в онлайн: в связи с действием антиковидных мер в Тюменской области вход на территорию проведения мероприятия будет закрыт. Среди тех, кто присоединится к просмотру в прямом эфире, разыграют сноуборд. Трансляция пройдет с 18 часов 30 минут до 22 часов на площадке проекта ВКонтакте.

В перерывах между заездами спортсменов для зрителей будет работать специальная студия, из которой будут проводить включения с приглашенными гостями. Комментатором соревнований выступит Алексей Потапов – судья международной категории.

В 2021 году "Битва на Туре" вошла в календарь международных соревнований FIS. Ежегодный проект впервые посетят президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров и советник министра спорта РФ Роман Ольховский. Команда организаторов представит тюменскую локацию как место, подходящее для проведения международных соревнований в следующем году.

Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов, администрации Тюмени, Visit Tyumen и АО “Мостострой-11”.

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# Битва на Туре , набережная Туры , экстремальные виды спорта

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