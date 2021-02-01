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Тюменская область претендует на софинансирование от Фонда президентских грантов в 18 миллионов рублей

Губернатор, 13:48 18 февраля 2021

Фонд президентских грантов ВКонтакте | Фото: Фонд президентских грантов ВКонтакте

Заявку на грант президента РФ для софинансирования расходов на поддержку НКО в Тюменской области направил губернатор Александр Моор 15 февраля.

При условии одобрения заявки в регион дополнительно придет около 18 миллионов рублей из федерального бюджета, а также изменится порядок предоставления субсидий из областного бюджета для СО НКО, сообщают в департаменте соцразвития.

По условиям конкурса фонда, в регионе должен быть определен один грантовый оператор, а прием заявок для участия в конкурсе от некоммерческих неправительственных организаций должен проходить в электронной форме на собственной региональной платформе или на платформе Фонда президентских грантов. Таким оператором определен департамент социального развития Тюменской области.

Единый конкурс профильное ведомство планирует объявить в марте — апреле 2021 года по таким направлениям деятельности, как социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья людей, пропаганда здорового образа жизни, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, культуры и искусства, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие институтов гражданского общества.

Порядок проведения вышеназванного конкурса разработают после одобрения заявки региона.

Напомним, 83 субъекта России заявили о своем желании участвовать в новой программе Фонда президентских грантов по софинансированию поддержки НКО. Это все территории страны, кроме Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. В общей сложности они претендуют на дополнительное финансирование в размере 2,3 млрд рублей.

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# Александр Моор , софинансирование , социально ориентированные некоммерческие организации , фонд президентских грантов

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