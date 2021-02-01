  • 17 февраля 202117.02.2021среда
  • USD73,2895
    EUR88,9441
  • В Тюмени -20..-22 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские волонтеры 55+ сшили 500 масок для одиноких пенсионеров

Общество, 19:13 17 февраля 2021

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Более 500 масок и текстильных принадлежностей сшили и передали одиноким пожилым тюменцам волонтеры-мастерицы 55+.

Для волонтеров 55+ дизайнеры одной из торговых марок женской одежды провели мастер-класс, на котором показали, как выкроить и сшить маску. Добровольцы узнали, как сшить маску за семь минут, как изготовить большое количество масок за два часа.

"Наставники дали много советов, кроили и шили вместе с нашими волонтерами. Все заготовки тоже отдали добровольцам. Волонтеры зарядились энергией и мне, как координатору, поступали звонки от мастериц с вопросами о том, когда можно принести готовые маски. Наши волонтеры очень стараются, один человек отшивает 10-12 масок, но они естественно не весь день этим занимаются. Сегодня мы уже развезли маски по адресам одиноких пенсионеров", – поделилась специалист благотворительного фонда "Старшее поколение" Мария Белоус.

Первое "Добровольческое ателье 55+" благотворительный фонд "Старшее поколение" открыл в ноябре 2020 года. Здесь шьют многоразовые защитные маски, салфетки, полотенца ручной работы, комплекты постельного белья.

"В благотворительное ателье вошли тюменцы в возрасте от 55 лет, но не старше 65 лет. Все наши мастер-классы и занятия по кройке и шитью проходят со всеми мерами предосторожности, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", – добавила Мария Белоус.

Следующий мастер-класс будет посвящен кройке и шитью постельного белья.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# добровольцы 55+ , старшее поколение

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:19 17.02.2021Фотогалерея: В Тюмени отметили День студотрядов
19:13 17.02.2021Тюменские волонтеры 55+ сшили 500 масок для одиноких пенсионеров
18:45 17.02.2021Режиссер Эмир Кустурица привился от коронавируса российской вакциной
18:39 17.02.2021900 новых контейнеров для мусора устанавливают в районах Тюменской области