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Сергей Корепанов: "Волонтерскому движению в Тюменской области придается все большее значение"

Политика, 19:00 16 февраля 2021

В Тюменской области учреждена новая награда – знак отличия "За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Тюменской области". Об этом председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов сообщил на встрече серебряными волонтерами в тюменском центре оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика".

Постановление губернатора "О знаке отличия Тюменской области "За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Тюменской области" подписано 21 января 2021 года, и Сергей Корепанов уверен, что с кандидатами на его получение проблем не будет.

"У нас только серебряных волонтеров около восьми тысяч человек, - подчеркнул он. - Волонтерскому движению придается все большее значение. По качеству организации этого направления дают оценку эффективности работы региональной власти. В Тюменской области волонтерство давно получило своё развитие. В период пандемии этот опыт пригодился".

Санаторий "Красная гвоздика", по словам главы комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Фуата Сайфитдинова, это пример отлаженной волонтерской работы.

"Здесь проходят реабилитацию пенсионеры со всего тюменского региона, - отметил он. - Помимо лечебных процедур, пожилых людей здесь учат различным методикам, которые помогают вести активный и интересный образ жизни".

"Красная гвоздика" входит в структуру Тюменского геронтологического центра. В санатории совмещены условия для отдыха и комплексного оздоровления людей пожилого возраста.

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# волонтеры , знак отличия , Сергей Корепанов , серебряные волонтеры , Тюменская облдума

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